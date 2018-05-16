Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görmekte olan Deniz Baykal, 16 Mayıs tarihinde Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesine nakledildi.
Deniz Baykal, GATA'dan nakledildi
16.05.2018 - 16:54 | Son Güncelleme: 16.05.2018 - 16:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Deniz Baykal, GATA'dan Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesine nakledildi.
Etiketler : deniz baykal,gata,baykal sağlık durumu,
560457 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/560457.aspx
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