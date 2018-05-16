Ayrıntılar geliyor...
Dışişleri'nden Hakan Atilla tepkisi
16.05.2018 - 22:51 | Son Güncelleme: 16.05.2018 - 22:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamda, "New York Güney Mahkemesi bugün (16 Mayıs), adil yargılama ilkesiyle bağdaşmayan ve tamamen kurgudan ibaret bir sürecin sonucunda Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’yı suçsuz olduğu halde 32 ay hapis cezasına mahkum etmiştir." denildi.
Etiketler : hakan atilla,dışişleri,
560488 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/560488.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER