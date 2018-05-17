Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Katar Emîri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Rusya Devlet Başkanı Viladamir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile birer görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) Filistinlilere yönelik saldırılar karşısında ortak tutum sergilemesinin önemi vurgulanırken, Gazze’de Filistinlilerin hedef alınması sonucu yaşanan gerilim ve çözümü hakkında görüş teatisinde bulunuldu.



TRUMP’A MEKTUP

Bu arada ABD Kongresi Senato ve Temsilciler Meclisi’nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben yazılan mektuplara cevaben AK Parti’den ABD Başkanı Donald J. Trump’a mektup kaleme alındı. TBMM AK Parti Grup Başkanlığı’nda imzaya açılan mektupta, 15 Temmuz darbe girişiminin talimatını veren FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile 40’ı aşkın üst düzey örgüt mensubunun iade edilmesi bir kez daha istenildi. Mektupta ayrıca, ABD hükümetinin, vaatlerini yerine getirmesi ve PYD/YPG ile olan ilişkisini kesmesinin beklendiği ifade edildi.