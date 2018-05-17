Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU ANKARA

AK Parti seçim stratejisi ekibi, 24 Haziran seçimleri için yürütecekleri kampanya stratejisinde yer alacak söylemleri ve atılacak adımları belirledi. 21 Mayıs’ta belli olacak milletvekili adaylarının tanıtımının yapılacağı 25 Mayıs’tan sonra sahaya çıkacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Partililerin ana hedefi, yeni hükûmet sisteminin sistemin bütünlüğünün bozulmaması için, TBMM’de çoğunluğu elde etmek olacak. “Erdoğan’a oy veririz, ama AK Parti’ye vermeyiz” şeklinde bir algının ortaya çıkmaması için televizyon programlarında, meydanlarda ve gazete ilanlarında AK Parti’nin Meclis’teki çoğunluğunun kritik bir öneme sahip olduğuna vurgu yapılacak ve yeni sistemde ‘Güçlü yürütme için güçlü yasama şart’ söylemi kullanılacak.

AK Parti kurmaylarının verdiği bilgiye göre, anketlerdeki ortaya çıkan kritik eşiğin aşılması için bu seçimlerde özel bir yöntem kullanılacak. Genel seçim stratejisine ek olarak, vatandaşın her olay karşısındaki tepkisi günlük ve anlık ölçülecek, ‘sosyal kırılganlık algısına’ göre yeni adımlar belirlenecek. Erdoğan’ın yapacağı meydan mitingleri öncesi ve sonrasında da yine miting alanında ve şehrin belli noktalarında anlık kamuoyu yoklamaları yapılarak, seçmen algısına dönük analiz raporları çıkarılacak. Ayrıca, belli saat dilimleri içinde telefon anketleri ile seçmenin nabzı tutulacak, bu yolla kullanılan söylemler ve vurgu yapılan konularla ilgili seçenekler oluşturulacak.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği ‘kader mahkûmlarına af’ önerisine soğuk bakan AK Parti yönetimi, bu konuda yapılacak tartışmalara da uzak durma kararı aldı ve milletvekillerine “Af konusunu gündemden çıkarın” uyarısı yapıldı. AK Parti yönetimi, bu tartışmaların seçim öncesi risk oluşturacağı görüşünde.

ERDOĞAN’IN OY ORANI İTTİFAKIN ÖNÜNDE



AK Parti yönetiminin son yaptırdığı anketlerde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ın oyu yüzde 54, milletvekilleri seçimlerinde ise AK Parti’nin yüzde 44, Cumhur İttifakı’nın oyunun da yüzde 51 olduğu belirtildi. AK Parti kurmayları, çıkan sonuçlara göre yapılan simülasyonlarda Cumhur İttifak’ının milletvekili dağılımında Meclis çoğunluğunu elde ettiğini, ancak ‘sınırda’ bir durumun yaşanmaması için seçim stratejisinin büyük bölümünün yüzde 18 civarındaki kararsız kitleyi AK Parti’nin yanına çekmeye dönük adımlardan oluşacağını dile getirdi. AK Parti kaynakları, anketlerde Erdoğan’ın alacağı oyla ilgili ‘Nasılsa bir problem yok’ düşüncesinden hareketle teşkilatların rehavete kapılmaması için de tedbir alınacağını kaydetti.