AK Parti Karabük Milletvekili Aday Adayı Özgür Ulupınar, yarın yapılacak olan “Filistin Halkına Destek Mitingi"ne vatandaşları davet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması beklenen mitingin 15.00’de başlaması bekleniyor. Ulupınar, "Yarın gerçekleştirilecek olan mitinge tüm halkımız davetlidir. Filistin halkının yanında olduğumuzu Yenikapı mitingiyle yineleyeceğiz" diye konuştu.
Ulupınar, Yenikapı Mitingi’ne davet etti
17.05.2018 - 23:12 | Son Güncelleme: 17.05.2018 - 23:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Yenikapı’da yarın yapılacak olan miting öncesi AK Parti Karabük Milletvekili Aday Adayı Özgür Ulupınar, vatandaşları mitinge davet etti.
Etiketler : miting,kudüs,yenikapı,
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