Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Sinath-Haftanin ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile teröristler tarafından barınak, sığınak ve silah mevzisi olarak kullanılan 12 hedef imha edildi.
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Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Sinath-Haftanin ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile teröristler tarafından barınak, sığınak ve silah mevzisi olarak kullanılan 12 hedef imha edildi.
Kaynak: AA
Etiketler : TSK,kuzey ırak,