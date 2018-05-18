Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Sinath-Haftanin ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile teröristler tarafından barınak, sığınak ve silah mevzisi olarak kullanılan 12 hedef imha edildi.