Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'deki son gelişmelerin ardından yaptığı çağrı üzerine İstanbul'da toplanan İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı başladı.

"ABD ORTADOĞU'DAKİ BARIŞ SÜRECİNİ TAHRİP ETMİŞTİR"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Filistin meselesinin çözümü için elimizi taşın altına koymalıyız, birlik olmalı ve başka ülkelerin ABD örneğini takip etmelerini önlemeliyiz. ABD'nin adımı Ortadoğu barış sürecini tahrip etmiştir, ABD yönetimi elçiliğini Kudüs'e taşıyarak büyük bir provokasyona imza atmıştır, İsrail’in şiddet politikası sona ermelidir. Hesap vermelerini sağlamalıyız, Başta BM olmak üzere uluslararası kuruluşların bu konuda gereğini yapması gerekir. Filistinli kardeşlerimize ekonomik olarak da destek vermemiz gerekiyor.

Birlik olmalı ve bazı ülkelerin ABD örneğini takip etmelerini önlemeliyiz. Ancak bazı İİT üyelerinin dahi Filistin davasına sahip çıkmadıkları görülüyor. Bazılarını New York’taki Kudüs toplantısında çekimser oy kullandığını bazılarının oy kullanmadığını hatta bazılarının aleyhimize oy kullandığını gördük."

Mevlüt Çavuşoğlu, "son olarak Filistin'deki katliamı lanetliyorum, ve Filistinli kardeşlerimize kararlı desteğimizi sürdüreceğimizi belirtiyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.

"SİYONİSTLERE İZİN VERMEMELİYİZ"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Liderler Zirvesi'ne katılmak için İstanbul'a hareket etmeden önce Tahran'da yaptığı konuşmada, "Siyonistlerin yasadışı durumlarını kademeli olarak meşru kılmalarına izin vermemeliyiz" diye uyardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'deki son gelişmelerin ardından yaptığı davet üzerine İstanbul'a gittiğini belirten Ruhani, "ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve uluslararası kurallar aykırıdır. ABD yönetimi bugün İslam dünyası ve kamuoyunda her zamankinden daha fazla nefret edilir hale geldi" dedi. Ruhani, Filistin ve Kudüs meselesinin her zaman İslam dünyasının ilk meselesi olduğunu söylerdi ve ekledi, "Bu toprakların gerçek sahibi Filistin halkıdır."