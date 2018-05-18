Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yenikapı'da düzenlenen Kudüs Mitingi vatandaşlar akın akın alana akın etti ve program başladı.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen 'Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginebüyük ilgi gösterildi ve yüz binlerce vatandaş alana akın etti. Mitingin yapıldığı alana kurulan sahnede "İnsanlık adına İstanbul ayakta" yazıları asıldı ve iki dev ekran kuruldu. Meydanın bazı noktalarına ekranlar ve vinçlere takılı hoparlörler yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan alana MHP Lideri Bahçeli ile gelip bu pozu verdi.

TÜRK VE FİLİSTİN BAYRAKLARI DAĞITILDI

Alanın etrafına "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" yazılı dev flamalar, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrakları asıldı. Güvenlik noktalarından alana girenlere, Türk ve Filistin bayrakları dağıtıldı. Miting alanına gelenler x-ray cihazlarının bulunduğu kontrol noktalarından geçerek giriş yaptı. Mitingi takip etmek için alana çok sayıda basın mensubu geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de mitinge katılması bekleniyor.

İşte alandan ilk kareler: