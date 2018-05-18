Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Yenikapı Miting Alanı'nda Filistin halkına destek amacıyla "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca insanın katıldığı mitingde dünyaya önemli mesajlar verdi.

'MÜSTESNA BİR GÜN YAŞIYORUZ'

Bugün Yenikapı özellikle farklı müstesna bir günü yaşıyor. Kalbi Kudüs için atan, öfkesi Kudüs için kabaran, yüreği Kudüs için yanan yüz milyonların sesi olarak bugün Yenikapı’da bulunan tüm kardeşlerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Mitingimize iştirak eden MHP Genel başkanı olmak üzere BBP genel başkanına, siyasi partilerin temsilcilerine özellikle saygılarımı sunuyorum. İsrail zulmü karşısında sadece ve sadece yüreklerindeki imanın gücüyle mücadele den Filistinli kardeşlerimizi özellikle selamlıyorum.

'İSLAM DÜNYASI SINIFTA KALMIŞTIR'

Kardeşlerim biliyor musunuz Kudüs sadece bir şehir değildir. Kudüs bir semboldür. Bir imtihandır. Kudüs bir kıbledir. İlk kıblemizi koruyamazsak son kıblemize güvenle bakamayız. İslam dünyası Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır. Sadece İslam dünyası değil, tüm insanlık da sınıfta kalmıştır.

Osmanlı Devleti, 4 asır boyunca Kudüs'ü barış ve esenlik içinde yönetmişti. 1. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı şehri terk etmek zorunda kaldı. O günden beri Kudüs gün yüzü görmedi. BM'nin 1947'deki kararına göre Kudüs, özel statülü bir şehir olacaktı. Bu karar Filistin'in işgalinden başka bir sonuç doğurmadı.

'ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM'

1967 yılında Kudüs'ün işgaline sessiz kalan Birleşmiş Milletler, İsrail'in gerçekleştirdiği haksız, hukuksuz, vicdansız, ahlaksız tüm eylemleri sadece seyrederek bu zulme zımnen ortak olmuştur. Niçin 'Dünya 5'ten büyüktür' diyorum anlıyor musunuz? Yoksa bir Amerika'nın iki dudağının arasına mahkum olan dünyada zulümden başka bir şey göremezsiniz. Onun için ne diyoruz? Zalimler için yaşasın cehennem.

'AHLAKI OLMAYAN ZALİMİN ANLADIĞI TEK DİL GÜÇTÜR'

Ahlakı olmayan zalimin anladığı tek dil, güçtür güç. Şayet tüm dünya, tüm Müslümanlar bir olup bu zulmün karşısına dikilirse, inanın bana sırtını dayadığı lobilerin desteği tek başına İsrail'in pervasızlıklarını sürdürmesine yeterli olmaz

'BU GERÇEKLERİ GÖRMEZDEN GELEMEYİZ'

İsrail 1947'den beri dilediğini yapıyor, bugün de aynı pervasızlıkla yoluna devam ediyor. Bu gerçekleri görmezden gelemeyiz. İşte ABD'nin aldığı son kararla Kudüs'ün mahremiyetine bir kez daha el uzatıldı. Mescid-i Aksa giderek sıklaşan bir şekilde radikal siyonistlerin çizmeleriyle kirletiliyor. El-Halil Camisi hala işgal altında ve biz Müslümanlar kınamaktan başka bir şey yapmıyoruz, yapamıyoruz.

'BM BİR DARBE DAHA VURDU'

Amerika'nın attığı attığı adıma etkili bir tavır koymayan BM, zaten yıpranmış olan meşruiyet zeminine bir darbe daha vurdu. Amerikanın aldığı son kararla Kudüs'ün mahremine bir kez daha el uzatıldı.

'BİZİM İÇİN ÇANAKKALE NEYSE, KUDÜS ODUR'

Biz Müslümanlar kınamakta başka bir şey yapmıyoruz, yapamıyoruz. Bizim için Çanakkale neyse, Kudüs'te odur.

İslam dünyasını içinde bulunduğu bu halden çıkarmak hepimizin boynunun borcudur.

Önce biz kendi aramızda birliğimizi, beraberliğimizi temin edeceğiz ki, zalime karşı güçlü durabilelim. Müslüman sıfatı taşımak öyle kolay değildir. Ama biz bu işi çok kolaya indirgedik. Tüm müslümanlara diyoruz ki, gelin birlik olalım,zalimlerin karşısında tek yürek olalım.

'AÇIK KONUŞACAĞIM'

Açık konuşacağım; Müslümanlar aralarındaki çatışmalarda, çekişmelerde, ihtilaflarda birbirlerine ne kadar şedidse, ne kadar tahammülsüzse hatta ne kadar vicdansızsa, hasımlarına karşı da o derece pısırık, cesaretsiz, korkak bir görüntü içindedir.

İsrail halkını da yönetimlerinin kendilerini sürüklediği felakete karşı harekete geçmeye davet ediyoruz.

1.7 milyar Müslüman olarak Kudüs nöbetini devralma sırası bize gelmiştir. Dünyadaki tüm Müslümanları yeniden ayağa kalkmaya davet ediyoruz.