Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Bugün hem Filistin halkıyla dayanışma sergilenmesi hem de Gazze'de katliam yapan İsrail'e gerekli mesajların verilmesi bakımından son derece anlamlı bir zirve toplantısı gerçekleştirdik.

- ABD yönetiminin hukuksuz kararını asla kabul etmiyoruz. Kendileri çalar kendileri oynarlar.

- Barış sürecini sabote eden bu provokatif kararın bölgede yol  açtığı sonuçların mesuliyeti bütünüyle birinci derecede Amerika'ya aittir.

- Biz Filistin halkıyla dayanışma şuurumuzu  hiçbir zaman sükuta erdirmeyeceğiz.

- Her gün gencecik evlatlarını İsrail terörüne  kurban veren Filistin halkına uluslararası barış gücü gönderme dahil, bunun  altını çiziyorum, uluslararası barış gücü gönderme dahil bir koruma sağlanması  şarttır.

- Benim anlamadığım bir şey var. Trump  cumhuriyetçidir değil mi? Önceki Bush? O da cumhuriyetçiydi. Fakat önceki Bush,  özellikle de bana şu ifadeyi kullanmıştır; 'İki devletli çözüme ne diyorsunuz?'.  'Evet' diyoruz ve Colin Powell'e benim yanımda talimat verdi, 'bu işi bizzat sen  takip edeceksin.' O gün bugündür bakın, o cumhuriyetçi böyle söyledi ama şimdiki  cumhuriyetçi maalesef işgalden yana oynuyor. Cumhuriyetçilerin de kendi arasında  demek ki bir sıkıntı var. Öyle de olsa böyle de olsa, biz doğru olanı  yapacağız.

- Amerika'nın Kudüs konusundaki kararını bir kez  daha reddediyoruz.

- Bugünkü zirvede Filistin davasına verdiğimiz  desteği bir kez daha göstererek nihai bildirimizi kabul ettik. Bu çerçevede işgal  altındaki Filistin topraklarında İsrail'in saldırganlığını en güçlü ifadelerle  telin ettik. Son olaylardan İsrail'i sorumlu tuttuğumuzu belirttik. İsrail'in bu  suçları ABD yönetiminin desteğiyle işlediği aşikardır. BM Güvenlik Konseyi başta  olmak üzere uluslararası toplumun Filistin konusunda yasal yükümlülüklerini  yerine getirmesi gereklidir.

- Bundan sonra uluslararası görevlere adaylığını koyan ve  destek talep eden ülkeleri, Filistin'e yönelik tutumlarına göre  değerlendireceğiz.

- Terörist yerleşimci grupların kutsallarımıza yönelik saygısızlıkları karşısında artık sabrımızın sonuna geldik.

- Ramazan ayı boyunca İİT üyesi tüm ülkelerde  Filistinli kardeşlerimiz için yardım kampanyası yürütülecektir.

- Üye devletler ve uluslararası toplum, yasa dışı İsrail  yerleşimlerinde imal edilen ürünlerin piyasalara girmesini mutlaka  engellemelidir.