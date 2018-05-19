Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hırka-i Şerif’in, her yıl olduğu gibi ramazanın ilk cuma günü ziyarete açılması vesilesiyle Hırka-i Şerif Camii’nin bahçesinde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlût Uysal, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ile vatandaşlar katıldı. İstanbul Müftüsü Yılmaz’ın dua okumasının ardından Hırka-i Şerif ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif’i görmek için cami bahçesinde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlardan bazılarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Bu arada restorasyon çalışmaları kısmen tamamlanan caminin ibadete açılışının ileriki günlerde yapılması planlanıyor.

Kutsal emanet, hafta içi 10.00-18.00 saatlerinde, hafta sonu ise 09.00-18.00 saatlerinde görülebilecek.

Ziyaretler, arefe günü ikindi namazı sonrasına kadar sürecek. Hırka-i Şerif, Kadir Gecesi ise teravih namazı sonrası gece saat 02.30’a kadar ziyaret edilebilecek. Yaşlı, hamile ve hasta ziyaretçiler, sıra beklemeden refakatçiler eşliğinde Hırka-i Şerif’i görebilecek.