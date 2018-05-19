Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'den iade sürecine ilişkin iddialarıyla ilgili ''Sayın İnce, sizi hukukçu vekilleriniz ve güvendiğiniz hukukçularla Adalet Bakanlığı'na bizzat belgeleri görmeye ve incelemeye davet ediyorum. Umarım evrakı görüp inceledikten sonra özür dileme erdemini gösterirsiniz'' ifadelerini kullandı.
Hükûmet Sözcüsü Bozdağ'dan Muharrem İnce'nin iddiasına cevap
19.05.2018 - 13:52 | Son Güncelleme: 19.05.2018 - 14:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hükûmet Sözcüsü Bozdağ, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin teröristbaşı Fetullah Gülen iddiasıyla ilgili ''Devlet yalan söylemez her şeyin kaydı ve belgesi var'' dedi.
Etiketler : muharrem ince,bozdağ,gülen,
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