Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'den iade sürecine ilişkin iddialarıyla ilgili ''Sayın İnce, sizi hukukçu vekilleriniz ve güvendiğiniz hukukçularla Adalet Bakanlığı'na bizzat belgeleri görmeye ve incelemeye davet ediyorum. Umarım evrakı görüp inceledikten sonra özür dileme erdemini gösterirsiniz'' ifadelerini kullandı.