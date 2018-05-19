Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i bu akşam telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Süper Lig’in son haftasında deplasmanda Göztepe’yi 1-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ı kutladığı; bu vesileyle Sarı-kırmızılı ekibe gelecekte de başarılar dilediği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray’ın şampiyon olmasının akabinde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Cengiz’e bir tebrik telgrafı da göndermişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı tebrik etti
19.05.2018 - 23:47 | Son Güncelleme: 19.05.2018 - 23:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017-2018 sezonunda Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray Futbol Takımı’nı tebrik etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Galatasaray,
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