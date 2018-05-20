Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yaşayan Türklerden istihbarat birimlerine, Erdoğan’a suikast girişiminde bulunulabileceği yönünde duyumlar olduğu bilgisi geldi. Batılı haber alma servislerinden de Türk istihbarat birimlerine “Bir grup Türk uyruklu kişinin Erdoğan’a yönelik suikast hazırlığı içinde olduğu” yönünde bilgi aktarıldı. Farklı kaynaklardan gelen benzer bilgiler üzerine istihbarat ve güvenlik birimleri harekete geçti.



YOLUNDAN DÖNECEK LİDER DEĞİL

“Türk asıllı kişi”lerin FETÖ’cüler olduğu tahmin ediliyor. FETÖ, Balkanlarda MİT’in peş peşe yaptığı operasyonlarla ağır darbe almıştı. İddialar üzerine açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Cumhurbaşkanımıza suikast ihbarları yeni değil, sürekli vardır. Recep Tayyip Erdoğan, baskı, tehdit ve ölüm korkusuyla, baskı altına alınacak, davasından vazgeçirilecek ve yolundan döndürülecek bir lider değildir. Bunca yaşanmışlığa rağmen bunu öğrenememiş olanlar ancak ahmaklardır” ifadelerini kullandı. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da “Bunlar bilmiyorlar ki her birimizin ecel kalkanı vardır. Eğer bu yola çıkanlar ölümü öldürmezse bu yol emin adımlarla yürünmez” açıklamasını yaptı.

