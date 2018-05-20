Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Şemdinli ilçesi Çatalca köyü bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 1’i sağ, 2’si ölü olmak üzere toplam 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir' denildi.
Hakkari'de çatışma çıktı: 3 terörist etkisiz
20.05.2018 - 09:41 | Son Güncelleme: 20.05.2018 - 09:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1’i sağ, 2’si ölü 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : Hakkari,
560962 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/560962.aspx
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