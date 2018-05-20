Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Şemdinli ilçesi Çatalca köyü bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 1’i sağ, 2’si ölü olmak üzere toplam 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir' denildi.