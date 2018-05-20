Kamu, Haziran ayına kadar 15 bin personel alacak. Üniversitelerin de eklenmesiyle bu rakam 20 bini bulacak. Kamuda en yüksek alımı yapacakların başında ise Milli Eğitim Bakanlığı geliyor.Bakanlık ek ders ücreti karşılığında ( uzman ve usta öğrenciler dahil) 5 bin sözleşmeli öğretmen alacak.
ÖĞRETMEN ADAYLARINDA ARANAN ŞARTLAR
Öğretmen adaylarında aranan şartlar ise 2017-2018 yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olmaki Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan(SGK) emekli aylığı almıyor olmak,resmi eğitim kurumlarında çalışarak,en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olması,devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten çıkarılmamış olmak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı... Binlerce kişi alınacak İstanbul Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu bazı üniversitelerin bölünmesi ve 20 yeni üniversite kurulmasıyla ilgili kanun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı.
İKİNCİ SIRADA PTT YER ALIYOR
Elaman alımında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sonra ikinci sırayı ise PTT'alıyor.
PTT farklı pozisyonlarda istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre 5 bin idarihizmet sözleşmeli personel alımı yapacak. Adayların 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını geçmemiş olması gerekiyor.
HANGİ KURUM KAÇ KİŞİ ALACAK
Milli Eğitim Bakanlığı 5.000
PTT 5.000
Yüksek öğrenim Kredi veyurtlar kurumu 1205
Makina ve Kimya endüstrisi 240
Diyane İşler Başkanlığı 75
Belediyeler 15
TÜBİTAK 38
Spor Toto Teşkilatı 36
Dış İşler Bakanlığı 23
Milli savunma bakanlığı 25
Eti Maden işletmeleri 5