Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Lideri Bakir İzzetbegoviç ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sırasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, bir gazetecinin suikast iddialarıyla ilgili sorusunu şu ifadelerle cevapladı:

"Suikast ihbarı bana geldi. Geldiği için de buradayım. Bu tür tehditler bu tür operasyonlar bizi bu yoldan alıkoymaz. Biz yola çıktığımız zaman yolumuza devam ederiz. Burada Avrupa'nın farklı yerlerinden gelen insanlar görmek buluşmak istedikleri lideri burada göremediklerinde, bu benim için doğru olur mu? Bizim planımız çok farklı bir plandır, yolumuza çıktığımız zaman devam ederiz."