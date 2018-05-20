Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hâle getirilen 5 terörist birinin 300 bin TL ödüllü Terör Arananlar Gri Listede yer alan "Şevger" kod adlı Zeynal Küçük olduğu belirlendi.
Gri listedeki terörist etkisiz hâle getirildi
20.05.2018 - 17:29 | Son Güncelleme: 20.05.2018 - 17:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli'de gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında etkisiz hâle getirilen teröristler arasında gri listede yer alan Şevger kod adlı teröristin de olduğu belirlendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : terör,operasyon,
561011 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/561011.aspx
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