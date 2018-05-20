Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hâle getirilen 5 terörist birinin 300 bin TL ödüllü Terör Arananlar Gri Listede yer alan "Şevger" kod adlı Zeynal Küçük olduğu belirlendi.