Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna Uluslararası Havalimanı'ndan, Bosna  Hersek Devlet Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ve eşi Sebija İzzetbegoviç,  Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ile büyükelçilik personeli  tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Hakan  Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,  Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme  Bakanı Ahmet Arslan ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Saraybosna'dan  ayrıldı.