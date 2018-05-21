Askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirilen Yıldırım'ın naaşını, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Ömer Toraman ve protokol üyeleri karşıladı.
Askerlerin omuzunda taşınarak Tokat Belediyesi cenaze aracına konulan şehit Yıldırım'ın naaşı, Erbaa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dün teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu Asteğmen Cengiz Uslu ile Ulaştırma Er Recep Yıldırım şehit düşmüştü.