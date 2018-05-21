Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında itirafçı olan Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Harekat Başkanlığı’nda görevli Üsteğmen Mehmet Y., Ömer Halisdemir’in katili olan Mihrali Atmaca ve abisi Eren Atmaca’nın FETÖ’yle bağlantısını anlattı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Mihrali Atmaca ile ilgili kısmı “takipsizlik” kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Savcı Velihattin Eldemir ise söz konusu ifadeyi mahkemeye ek delil olarak iletti. Ek delil olarak gönderilen ifadede FETÖ soruşturması kapsamında itirafçı olan Mehmet Y., Halisdemir’in katillerinden Mihrali Atmaca ile abisi Eren Atmaca’nın da örgüt içinde faaliyet gösterdiğini anlattı. Şüpheli Mehmet Y. itiraflarında abisi Atmaca ile aynı devre arkadaşı olduklarını kardeşi Mihrali Atmaca’yı da fotoğraflarından teşhis etti. Sanık Mihrali Atmaca’nın “Memati”, ağabeyi Eren Atmaca’nın ise “Polat” kod adını kullandıklarını söyledi. Mahkeme Halisdemir’e son 2 kurşunu sıkarak ölümüne yol açan Mihrali Atmaca’yı, “Nitelikli kasten adam öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “darbe girişimi” suçundan ise müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.