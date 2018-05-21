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TSK açıkladı! Gri listedeki terörist öldürüldü
21.05.2018 - 08:03 | Son Güncelleme: 21.05.2018 - 08:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"18 Mayıs 2018 tarihinde Tunceli/Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığınca yayımlanan Gri Listede yer alan Şevger kod adlı Zeynal Küçük olduğu tespit edilmiştir."
Etiketler : tsk,terörist,pkk,
561094 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/561094.aspx
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