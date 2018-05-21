Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak’ta seçimlerden sonra oluşan tablo hakkında bilgi veren Gürcanlı, PKK’nın siyasi kanadının Irak Meclisi’ne girdiğini belirtti.

“1 VEKİL SOKMAYI BAŞARDI”

Zeynep Gürcanlı yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Irak'taki seçimlerde Türkiye'yi ilgilendiren bir başka önemli gelişme daha var:

PKK terör örgütünün Irak'taki siyasi kolu, ilk kez Irak Meclisi'ne vekil sokmayı başardı.

Terör örgütü, 2014 yılında Süleymaniye'de bir siyasi yapı oluşturup, adını da ‘Kürdistan Sivil toplum hareketi' anlamına gelen 'Tavgara Azadi' koymuştu.

Suriye'de PKK'nın siyasi kolu gibi yapılanan PYD'nin benzeri bu oluşum, Irak seçimlerine de ‘Yeni Nesil listesinden’ girdi. Ve Süleymaniye'den Irak Parlamentosu'na bir vekil sokmayı başardı. Terör örgütünün Irak'taki siyasi kolu Tavgara Azadi'nin ‘eş başkanlığını’ da yapan Yusra Rajad, seçilir seçilmez de PKK terör örgütünün İmralı'daki elebaşını anan bir konuşma yaptı."