Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 151 sanık hakkında açılan davanın bugünkü celsesi tamamlandı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumundaki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatlar, müştekiler ile sanık yakınları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde bir tanığın ifadesi alındı. Daha sonra bazı sanıkların dijital materyallere ilişkin ek savunmaları dinlenildi.

Mahkeme heyeti, davaya katılma taleplerini karara bağladı. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, CHP, eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak, eski Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı emekli Orgeneral İhsan Uyar ve bazı MİT personellerinin de arasında bulunduğu bazı kişilerin suçtan zarar görme ihtimallerine binaen katılma taleplerini kabul ettiklerini bildirdi. Davaya yarın devam edilecek.