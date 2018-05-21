İzmir'deki FETÖ davasında 104 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, 31 sanığa terör örgütü üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi. 21 sanık ise Cumhurbaşkanı'na suikast girişimine yardımdan 20 yıl hapis cezası aldı.
İzmir'deki FETÖ davasında karar
21.05.2018 - 14:27 | Son Güncelleme: 21.05.2018 - 14:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'deki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında karar verildi. Sanıklara ceza yağdı.
Etiketler : fetö,terör,
561158 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/561158.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER