İzmir'deki FETÖ davasında 104 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, 31 sanığa terör örgütü üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi. 21 sanık ise Cumhurbaşkanı'na suikast girişimine yardımdan 20 yıl hapis cezası aldı.