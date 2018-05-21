Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan barış ve istikrarı kurmanın yolunun diplomasi olduğunu vurguladı. Erdoğan ''Ancak son dönemlerde krizlere çözüm vasıtası olarak diplomasinin erozyona uğradığını görüyoruz'' dedi.Erdoğan ''Diplomasiye ihtiyeç duyduğumzu dönemde bunlarda istifa edemiyoruz. Mesela Rum tarafının kaprisleri nedeniyle Kıbrıs sorununda bir yol alınamıyor.'' şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Yedi yıldır 13 milyon Suriyeliyi evinden eden Suriye krizinde çözüm yolları birileri tarafından devamlı tıkanıyor, diplomasiyi kullanmama, diplomatikkazanımların dinamitlenmesi sorununu getiriyor'' dedi. Çok taraflı anlaşmaların bir çırpıda rafa kaldırıldığını ifade eden Erdoğan popülizm eksenli iç ve dış politikalara da dikkat çekti.

NÜKLEER SİLAHLAR

Erdoğan ''Özellikle küresel barışa zarar veren bu yıkıcı dış politikadan biri de İran nükleer anlaşması ve Kudüs konusunda atılan adımlardır. Enerji yolunu bu şekilde karşılamak ,isteyen ülkelere herkesin saygı göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Akkuyu Türkiye'nin önemli enerji ihtiyacını karşılayacaktır. İlk kısmını 2013 yılında hizmete alacağız. Ülkemiz ve bölgemiz için asıl tehdit nükleer silahlardır .Ortadoğu ve tüm dünya nükleer silahlradan temizlenmelidir. 15 bini aşkın nükler başlıklı silah bulunduranlar dünyayı tahdit etmektedir. Başka ülkeler onlar için neden tehdit oluşturuyor.'' dedi.

FİLİSTİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan ''14 Mayıs'ta ABD'nin attığı adım 62 Filistinli, kardeşimizin şehit olmasına neden oldu. Filistinli kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Amerika'nın eline Filistinli çocukların kanı buluştı kanı. Anaların kucağında katledilen bebeklerin utancı bu katillere suç işleme cesaretini verenlerin de yüzüne yapışmıştır. Bebek katillerinin sırtını sıvazlayan bir anlayışın demokrasiden bahsetmesi kendi kendine çelişki örneğidir.'' şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Filistinli kardeşllerimizle dayanışmamızı göstermek için 3 günlük milli yas ilan ettik. Yaralanan kardeşlerimizin tedavileri için çalışmalara başladık. Acil insani yardım ulaştırdık. İİT'nı acil toplantıya çağırdık, 72 saat sonra 50 ülkenin katılımıyla olağanüstü İslam Zirvesi gerçekleştidik. Filistin devletinin resmen tanınması çağrısında bulunduk.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Dünyaki krizleri çözmenin yolu diplomasiden geçiyor. Ancak son dönemde bunun erozyona uğratıldığını görüyoruz

- Rum taraflarının kaprisleri nedeniyle Kıbrıs sorununda mesafe alınamıyor. Filistin meselesi giderek trajediye dönüşüyor.

- Uluslararası hukuk ayaklar altına alınırken çok taraflı anlaşmalar bir çırpıda rafa kaldırılıyor.

- Amerikanın eline Filistinli çocukların kanı bulaşmıştır. Amerika'nın bundan sonra insan hakları, demokrasi ve barış noktasında söyleyecek hiçbir sözü kalmamıştır.

- Filistin'de yaşanan son gelişmeleri BM Genel Kurulu'na götüreceğiz

- Tüm dünya nükleer silahlardan temizlenmeli. Ellerinde 15 bini aşkın nükleer başlıklı silah bulunduranlar şu anda dünyayı tehdit etmektedir.

- Kudüs-ü Şerif üzerindeki haklarımızdan taviz vermemekte kararlıyız. İlk kıblemizi, on yıllardır kan, gözyaşı ve işgalden beslenen bir devletin insafına asla terk etmeyeceğiz.

- Yeni dönemde de erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandıracağız.