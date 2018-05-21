Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Venezuela'da 20 Mayıs Pazar günü düzenlenen cumhurbaşkanlığı ile eyalet ve belediye meclis seçimlerinin huzur ve barış ortamı içinde sonuçlanmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz” denildi. Açıklamada seçim sonuçlarının Venezuela’da barış ve istikrarın güçlenmesine vesile olması temennisinde bulunularak, “Türkiye bu yeni dönemde Venezuela ile ilişkilerini her alanda geliştirmek için çaba göstermeyi ve dost Venezuela halkı ile hükümetini desteklemeyi sürdürecektir” ifadeleri kullanıldı.