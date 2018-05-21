Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan binbaşı Y.Ö. ve yüzbaşı E.G'nin de aralarında bulunduğu 10'u tutuklandı.

Biri emekli 9 astsubay ile 2 uzman çavuş ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerden İ.A'nın örgüt mensuplarıyla "oovoo" isimli program üzerinden iletişim kurduklarını beyan etmesi üzerine ilgili program hakkında araştırma başlatıldığı öğrenildi.