Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığından edinilen bilgiye göre, kent merkezi jandarma bölgesinde uyuşturucu madde satışına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerlerinde, araçta ve 1 şahsın ikametinde yapılan arama sonucunda, 245 adet Extacy uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 11 adet uyuşturucu etkisi bulunan hap, 4 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ve 1 adet pala diye tabir edilen kesici alet ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan 6 şüpheli ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken, 1 şüpheli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.