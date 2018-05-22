Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin - Ankara

Geçtiğimiz aylarda açıklanan yeni torba yasayla birlikte maden kazalarında hayatını kaybedenlerin yakınları kamuda istihdam edilecek. Karara göre kömür ve linyit madenlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda hayatını kaybeden sigortalıların yakınları, kamuda sürekli işçi kadrosunda çalıştırılacak. Karar 2003 ile 2014 tarihi arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen kazaları kapsıyor. Bu kapsamda hayatını kaybeden sigortalının eş ve çocuklarından birisi, bekâr ise kardeşlerinden birisi hak sahibi olacak. Hak sahibi kişi başvurular sonucunda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca tespit edilecek. Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek kişi, kamuda istihdam edilecek. Bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engelli olan yakınlar ise bu haktan yararlanamayacak. Ayrıca malullük, yaşlılık veya emeklilik aylığı alanlar da bu haktan yararlanamayacak.