Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mesajında “Kürt kökenli kardeşlerim bizim her şeyimizdir, ayrımız gayrımız yoktur, aramıza hendek kazmayı planlayanlar casuslar, terörizmin piyonlarıdır” diyen MHP lideri şu ifadeleri kullandı: “İkide bir, takılmış plak gibi, Kürtlerin oyları MHP’den dolayı oraya buraya kayar diyerek kirli ihbar ve ilanda bulunan kripto ajanlar, mankurt soysuzlar gazete ve televizyonlara yerleşmiş saatli bombadır. Bunlar, hain bir projenin figüran ve maşalarıdır. Artık maskeler düşmüştür.

Kürt kökenli kardeşlerim MHP’ye karşı falan değillerdir. Karşı olanlar PKK’lılardır, PYD/YPG sevdalılarıdır. Kürt terörist olmaz, teröriste Kürt denmez, denemez. MHP’yi Kürt düşmanı göstermek, Kürt kökenli kardeşlerimi MHP’ye karşı kışkırtıp bozgunculuğa ve vurgunculuğa heves etmek tek kelimeyle şerefsizliktir. Aynı zamanda vatana, bayrağa, millet ve bin yıllık birikim ve kaynaşmaya çok ağır bir ihanettir.

Diyorlar ki, ‘MHP’ye Kürtler oy vermez. Sayın Erdoğan bu nedenle oy kaybediyor.’ Bu çevreler, Cumhur İttifakı’na çomak sokmak için deve olsalar iğne deliğinden geçecekler. Hele bir Gürgan Hacır, hele bir Nevzat Çiçek ve türevleri var ki, sanırsınız fitne geçit merasimi yapıyor!”