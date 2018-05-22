Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batuhan Yaşar

Adaylardan yazılı taahhüt aldıklarına belirten Erdoğan, önümüzdeki dönemde vekillerden haftalık olarak çalışma raporu alınacağını belirtti. Bosna dönüşü uçakta medya yöneticilerinin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Erdoğan özetle şunları kaydetti:

Milletvekili listelerini hangi kriterlere göre oluşturdunuz?

Ehliyet, liyakat önemli. Parlamentodaki prensiplerimize dikkat etmemiş, devamda hassasiyet göstermemiş arkadaşlarımızı listelere koymadık, koymuyoruz. Bir de bu sefer bir hassasiyet daha gösterdik. Aday adayı arkadaşlardan yazılı bir taahhüt aldık. ‘Haftanın üç günü Ankara’dasınız. Üç günü dışında, hepinizin seçim bölgenizde ofisleriniz olacak. O ofislerde çalışmaları yürüteceksiniz. Oralardaki çalışmalarınızı da her hafta rapor edeceksiniz’ dedik. Bunların taahhüdünü de arkadaşlardan yazılı olarak aldık.

Size yönelik suikast iddiasıyla ilgili yeni bir bilgi var mı?

MİT’e dünyanın değişik yerlerinden, istihbarat örgütlerinden gelen bir ihbardı. Bunun üzerine MİT yoğun bir çalışma yaptı, muhatapları ile görüşmeler yaptı. Ekiplerini devreye soktu. Ben MİT Müsteşarımıza ‘Sen de bir gün önceden git’ dedim. Bir gün önceden gitti, tedbirlerimizi aldık. Sağ olsun Bakir Bey de gerekli tedbirleri aldı. Bu tür ihbarları ilk defa almıyoruz, zaman zaman bu tür ihbarlar yurt içi yurt dışı hep olmuştur. Ama eğer bu ihbarlarla hareket edecek ve siyaset yapacak olsak bizim hiç evden çıkmamamız lazım.

‘YA TUTARSA’ MANTIĞI

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Fethullah Gülen’in iadesi konusunda Amerikalıların kendisini aradıkları yönünde bazı iddialarda bulundu. Ne dersiniz?

Amerikalılar Sayın İnce’yi niye arasınlar? İade konusunun muhatabı ya da yetkilisi olmayan birini ne diye arasınlar? Hukuk denen bir şey var. Kaldı ki biz onun iddialarının aksine, FETÖ ile ilgili bir meselede hiç bir zaman ‘120 koli’ diye bir ifade kullanmadık. Biz ’85 koli’ dedik. Yok efendim neymiş? Hepsi gazete kupürüymüş! Peki o zaman o kişinin parlamentoda kürsüden salladığı o gazete kupürlerine ne demeli? Dara düştüklerinde yaptıkları tek iş Meclis kürsüsünden gazete kupürü sallamak. Kaldı ki Adalet Bakanlığı’mızın ABD’ye gönderdiği koliler, FETÖ’yle ilgili bugüne kadar açılan davalar ve iddianamelerden, onların belgelerinden oluşuyor. Dolayısıyla söyledikleri doğru değil. Yalan bunların ruhuna işlemiş. Bu konuda dürüst isen, samimi isen yapacağın iş nedir? Adalet Bakanlığı’na müracaat edersin, ‘Bakın siz böyle böyle diyorsunuz ama bize de böyle bir şey geldi’ dersin. Konuyla ilgili olarak Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ çok sert bir basın açıklaması yaptı. Fakat bunların hiç umurlarında değil. Yaptıkları iş, ya tutarsa, ya vatandaş inanırsa mantığıyla, yalan söylemekten ibaret.”

İSRAİL ÜRÜNLERİ BOYKOT EDİLMELİ

İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi sonrası İsrail’e yaptırım, boykot, tecrit uygulanması gibi somut adımlar atılması konusunda bir karara varıldı mı?

İslam İşbirliği Teşkilatı olarak, bunların ürünlerine yönelik bir boykot uygulanması konusunda tavsiye kararı aldık. Temenni etmeni ederim ki üye ülkeler tavsiye kararı doğrultusunda boykot uygulamasına girerler. Tabii ki biz de orayla olan münasebetlerimizi, özellikle ekonomik, ticari ilişkilerimizi masaya yatıracağız. Önümüzde seçim var, seçimin ardından bizler de bu istikamette adımlarımızı atacağız.

'Dünya beşten büyüktür’ ifadesi, Trump’un son tutumlarının ardından, Avrupa’da da, ‘Dünya birden büyüktür’ gibi bir anlayışı oluşturmaya başlamış gibi görünüyor. Sizin de böyle bir gözleminiz var mı?

Benim gözlemim, o beşin içinde yer alanlar konuyla pek ilgilendirmiyorlar. Beşin dışındakiler ise, ne yazık ki, sadece ‘haklısın, doğru söylüyorsun’ diyorlar. Seçimlerden sonra, bu konunun üzerinde daha fazla durmamız lazım. Benim, biliyorsunuz, ‘Dünya Beşten Büyüktür’ adlı bir kitabım var. Gelen misafirlere hediye ediyorum. İlgilerini çekiyor. Ama uluslararası camia nezdinde, ‘Dünya beşten büyüktür’ konusunu çok daha iyi işlememiz lazım. Ben BM Genel Kurulu’ndan ümitliyim. Genel Kurul’a bir tez getirdiğimiz zaman dikkat çekiyor. Bunun zamanlamasını çok iyi yapmamız lazım.

FİLİSTİN'E BM BARIŞ GÜCÜ

Bağımsız soruşturma komisyonunu kurma kararı verdik. Ama bu tür bir komisyonun kurulmasının da ötesinde, Kosova’da olduğu gibi, Bosna Hersek’te olduğu gibi orada Birleşmiş Milletlerin bir barış gücünün oluşturulması için de tavsiye kararı aldık. Bunun caydırıcı olacağını; İsrail’in, Birleşmiş Milletler güçlerine kurşun sıkmasının kolay olmayacağını düşünüyoruz.

İSTİHBARAT CIA'DAN GELMİŞ

Bosna Hersek ziyaretinde bir grup Türk tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast yapılabileceği ihbarı üzerine gerekli tedbirler alınmıştı. Edinilen bilgilere göre suikast istihbaratı, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) iletildi.

KUZEY BATI SURİYE'YE ABD'NİN NE YARDIMI VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ABD Başkanı Trump, Kuzey Batı Suriye’ye kalkınma, insani yardım, yapılandırma gibi yardımları keseceğini açıkladı. Bu, ABD’nin Menbiç’ten YPG’yi çekeceğine işaret gibi yorumlanabilir mi? sorusuna, “Kuzey Batı Suriye’ye ABD’nin ne yardımı var? Kuzey Batı Suriye’de zaten Rusya var” cevabını verdi. Erdoğan, “Bu pek tutarlı bir açıklama değil. ABD daha çok Menbiç tarafında. Zaten şu anda ABD’nin oralardaki yardımı da YPG’ye yönelik silah ve mühimmat. ABD’nin oralarda insani yardım faaliyetleri yok. Ayrıca İdlip’te, Duma’da ABD yok. Oraların hepsi, Afrin dahil o bölge, şu anda Rusya ile bizim ortak çalışmalar yürüttüğümüz bölge” diye konuştu.