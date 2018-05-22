Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet aracılığıyla yayımlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de yargılandığı davanın sanıklarından firari eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki G. ile örgüt üyeliğinden aranan eşi eski hakim Sevda G, Eskişehir'de yakalandı.