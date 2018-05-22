Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet aracılığıyla yayımlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de yargılandığı davanın sanıklarından firari eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki G. ile örgüt üyeliğinden aranan eşi eski hakim Sevda G, Eskişehir'de yakalandı.
Firari eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü yakalandı
22.05.2018 - 10:27 | Son Güncelleme: 22.05.2018 - 10:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Firari eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü yakalandı
Etiketler : ankara,fetö,
561272 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/561272.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER