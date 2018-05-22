Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve gündemdeki son gelişmeler ele alındı.
Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü
22.05.2018 - 10:45 | Son Güncelleme: 22.05.2018 - 11:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Etiketler : çavuşoğlu,dışişleri,
561275 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/561275.aspx
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