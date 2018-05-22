Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Tahran'da konuşan Ruhani, dünya ülkelerinin bugün "ABD'nin dünya hakkında karar almasını kabul etmediğini" belirtti.

"KİM OLUYORSUNUZ DA DÜNYA HAKKINDA KARAR ALIYORSUNUZ"



ABD'nin baskıyla kararlarını uygulatmak istediğini fakat ülkelerin bağımsız olduğunu ve bu durumu kabul etmediklerini dile getiren Ruhani, "Daha düne kadar casusluk merkezindeki kişi şimdi dışişleri bakanı olmuş. Ne yapılması gerektiğine karar veriyor. Siz kim oluyorsunuz da İran ve dünya hakkında karar alıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.