Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüşmenin ardından kısa bir açıklama yapan Destici şunları söyledi:

"Temsil edilmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bunu da vatanımıza, ülkemize hizmet etmek için çizgimizi, misyonumuzu Meclis'te güçlü bir şekilde temsil etmek adına yapacağız.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BİZE BİR FIRSAT VERMİŞTİR"

Biz Büyük Birlik Partisi'ni Meclis'e taşıyacağız inşallah bu ittifakla birlikte. Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşuyla bize bir fırsat verilmiştir. Bunu da en iyi şekilde değerlendireceğiz. Zaten bakın biz bunu öngörerek de 16 Nisan'da 'evet' dedik. O dönemde 'hayır' diyenler de bugün ittifaka sarılmış ve ittifakla Meclis'e girmenin yolunu arıyorlar. Herkes için hayırlı olsun diyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımıza düşüncelerimizi ifade ettim. Kendileriyle samimi bir görüşmemiz oldu. Kabulleri için de kendilerine teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum."

DESTİCİ ANKARA 2'İNCİ BÖLGEDEN ADAY

Milletvekili aday listeleri dün YSK’ya teslim edilmişti. Mustafa Destici Ankara 2, bölge birinci sıradan AK Parti’nin milletvekili adayı olmuştu. AK Parti listelerinde 18 BBP’li isim milletvekili adayı olarak yer almıştı.BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara 2. bölge 1. sıradan, BBP Genel Başkan Yardımcıları Remzi Çayır Diyarbakır 7. sıradan, Ahmet Yelis Bursa 2. bölge 7. sıradan, Yaşar Sayan Sivas 5. sıradan, Ali Keser 6. sıradan ve Ahmet Gürhan İzmir 1. bölge 8. sıradan milletvekili adayı gösterildi.

BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyeleri Ahmet Namık Akdoğan Eskişehir 5. sıradan, Mustafa Arabul İstanbul 2. bölge 20. sıradan, Osman Tüfekçi Kocaeli 10. sıradan ve BBP Kurucular Kurulu Üyesi Mustafa Semerci Denizli 6. sıradan milletvekili adayı olarak listelerde yer buldu. BBP İstanbul İl Başkanı Mustafa Mican İstanbul 1. bölge 23. sıradan, BBP Gaziantep İl Başkanı İhsan Kaya Gaziantep 11. sıradan, BBP Kayseri İl Başkanı Ali Saraçoğlu Kayseri 8. sıradan, BBP Konya İl Başkanı Osman Seçgin 14. sıradan, BBP İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz İzmir 2. bölge 8. sıradan aday gösterildi. Ayrıca, AK Parti'nin YSK'ye iletilen aday listesinde, eski Alperen Ocakları genel başkanları Tuna Koç Ankara 3. bölge 7. sıradan, Ahmet Tarık Sarı Aydın 6. sıradan ve Oya Eren ise İstanbul 3. bölge 25. sıradan aday oldu.