Erdem, MİT raporlarını kendisine Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın verdiğini açıkladı. Bu yüzden de “FETÖ'den belge almakla” yargılandığını söyledi.
FETÖ'nün yayın organı eski Zaman gazetesine gidişi hakkında da konuşan Eren Erdem, "Ben CHP medya komisyonu üyesiyim. Herhangi bir gazeteye kafama göre gitmem. Zaman gazetesine Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla gittim" dedi.
24 Haziran'da yapılacak seçimlerde CHP'nin aday listesine alınmayan Eren Erdem, bu konuda Bülent Tezcan'ı suçlamıştı.
MİT raporunu bana Bülent Tezcan verdi
23.05.2018 - 07:10 | Son Güncelleme: 23.05.2018 - 07:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP’de iç karışıklık büyüyor. Milletvekili listesine konulmayan Eren Erdem, katıldığı bir TV programının canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Erdem, MİT raporlarını kendisine Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın verdiğini açıkladı. Bu yüzden de “FETÖ'den belge almakla” yargılandığını söyledi.
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