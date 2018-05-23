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Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı
23.05.2018 - 07:55 | Son Güncelleme: 23.05.2018 - 07:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Siirt Baykan kırsalında keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; silahlı üç terörist etkisiz hale getirilmiştir. "
Etiketler : tsk,saldırı,terörist,
561411 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/561411.aspx
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