Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Merkez Bankası'nın bağımsız politika uygulamasına müdahale etmeyin" dedi.

Muharrem İnce, Erzincan'da halka hitaben yaptığı konuşmada, "Buraya gelmeden ekonomi kurmaylarımla toplantı yaptım. Doları durduramazlarsa hep birlikte batacağız." dedi.

İnce, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Erdoğan'a tarihi bir çağrı yapacağım. Döviz kurları artıyor, bu bize daha yüksek enflasyon ve faiz olarak geri dönecek. Bu tehlikeyi bertaraf etmek için sayın Erdoğan size sesleniyorum, size çağrımdır. Size yanlış bilgi veren ekonomi danışmanlarınızı gözden geçirin, size yalan söyleyenleri yanınızdan uzaklaştırın. Merkez Bankası'nın bağımsız politika uygulamasına müdahale etmeyin. Acil olmayan kamu yatırımlarının erteleneceğini piyasalarla paylaşınız. Şu anda piyasalarda bu bir söylenti var, bunu ortadan kaldırınız. Kambiyo gibi uygulamaların TL'ye çevirileceğine dair çağ dışı yöntemlerin uygulanmayacağını piyasaya söyleyin"