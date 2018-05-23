TSK:"Irak kuzeyi Hakurk bölgesine yönelik olarak 23 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtında, teröristler tarafından kullanılan 6 hedef imha edilmiştir."
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekâtı
23.05.2018 - 19:41 | Son Güncelleme: 23.05.2018 - 19:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Irak kuzeyi Hakurk bölgesine yönelik olarak 23 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtında, teröristler tarafından kullanılan 6 hedef imha edilmiştir."
Etiketler : tsk,hakurk,ırak,
561536 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/561536.aspx
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