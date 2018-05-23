Danıştay Genel Kurulunda, Yunanistan Hükümeti'nin, İltica Dairesi  tarafından darbeci askerlerden Süleyman Özkaynakçı'ya verilen sığınma hakkının  iptaline yönelik itirazı değerlendirildi.Bugün toplanan Danıştay hakimlerinin, hükümetin karara yönelik  itirazını reddederek, darbecilere iltica hakkı verilmesine onay verdiği  belirtildi.Özkaynakçı için verilen kararın emsal teşkil etmesi sebebiyle, diğer  darbeci askerler için de iltica hakkı tanınması onaylanmış oldu.Yunan basınında, Yunanistan'da iltica hakkı alarak serbest kalacak  darbeci askerlerin, sağlanacak seyahat belgeleriyle başka Avrupa ülkelerine  gidebilecekleri ifade edildi.

Darbeciler serbest

Yunanistan İltica Dairesine bağlı komisyonların kararlarıyla şimdiye  kadar, Özkaynakçı'nın yanı sıra Ahmet Güzel isimli darbeci askere de iltica hakkı  verilmesi kararlaştırılırken, iki darbecinin daha 18 aylık azami gözaltı  süresinin dolmasıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Serbest kalan 4 darbecinin, yoğun güvenlik önlemleri altında Atina  dışında bir evde tutulduğu belirtildi.

Öte yandan, halen karakolda tutulan 4 darbeci askerin ise ay sonunda  gözaltı sürelerinin dolması sebebiyle serbest kalacakları kaydedildi.

Türkiye'nin darbecilere yönelik üç iade talebi Yunan yargısı  tarafından reddedilmişti.