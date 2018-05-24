Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

24 Haziran seçimleri için milletvekili adaylarını belirleyen AK Parti, bugün seçim beyannamesini görkemli bir törenle açıklıyor. AK Parti’nin 16 yıllık icraatlarını özetlerken; önümüzdeki dönemlerde neler yapılacağı da yer alacak olan beyanname 6 temel başlıktan oluşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Mayıs’ta İstanbul’da açıkladığı manifesto, özet olarak beyannamenin sunuş bölümünde yer alacak. Aday tanıtım toplantısında açıklanacak olan beyannamede yeni hükûmet sisteminin getireceği kazanımlar belirtilirken; yeni dönemde dış politika, ekonomi ve sosyal politikaların daha etkin hâle geleceği anlatılacak. Beyannamede ekonomik adımlar öncelikli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘ahdim olsun ki’ dediği, faiz, enflasyon ve cari açığın düşürülmesi için atılacak adımlar beyannamede yer alacak. Terörle mücadele ve sınırların korunması konusundaki kararlılık güçlü ifadelerle vurgulanırken; 15 Temmuz’dan sonra ilan edilen OHAL’in de tamamen terörle mücadeleye yönelik olduğunun altı çizilecek.

SON MİTİNG İSTANBUL'DA

Sözcüsü Mahir Ünal, toplantıya ilişkin dün açıklamalarda bulundu. Mitinglere Erzurum ile başlayacaklarını söyleyen Ünal, “Erzurum ile birlikte 30’un üzerinde ilde şu anda miting yapmayı planlıyoruz. İstanbul mitingimizi en sona bırakacağız. Biz İstanbul mitingimizi ya da başka mitingimizi Cumhur İttifakı mitingi olarak planlamayı düşünüyoruz” dedi.

Ünal, ana konseptin “Vakit Türkiye vakti” olduğunu kaydetti. Beyannamede yeni modelin hangi alanda ne değişiklikler getirdiğini anlattıklarını ifade eden Ünal “AK Parti bu yeni toplum biçimine yeni sanayi biçimine, yeni dijital dönüşüme dönük bir seçim beyannamesi hazırladı. Eğitimden sağlığa ulaşımdan dış politikaya çok güçlü bir seçim beyannamesi göreceğiz. Ve 146 tane büyük proje sunacağız milletimize” dedi.

3 ayrı kategoride seçim müziği hazırladıklarını kaydeden Ünal “Bir cumhurbaşkanı adayımız, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinin çerçevesinde hazırlanan müziklerimiz var. Şimdi Arslanbek şarkı hazırladı. Onu dinleyeceğiz. Aynı şekilde Türkiye’nin birlik beraberlik vurgusuna dönük müziklerimiz var. Bir de tabii partimize dönük müziklerimiz var” şeklinde konuştu.

BBP'den muvafakat alarak AK Parti listesinde aday gösterilen isimlerin de yarın aday tanıtım toplantısına katılacaklarını belirten Ünal, MHP'den de bir temsilcinin toplantıda olacağını bildirdi.