Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP’de milletvekili aday listesine konulmayan Eren Erdem’in itirafları partiyi karıştırdı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı konan Erdem, önceki gün telefonla katıldığı bir canlı yayında MİT tırı belgelerini CHP Sözcüsü Bülent Tezcan’dan temin ettiğini söyledi. Bu açıklama parti içinde bomba etkisi yaptı. Erdem’in itiraflarının ardından parti yetkililerinin üst üste görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi. CHP kulislerinde Eren Erdem’in CHP’den ihraç edileceği konuşulmaya başladı.

TEZCAN: EVET BEN VERDİM

Açıklamaların ardından bütün gözler Bülent Tezcan’a çevrildi. Tezcan “Evet ben verdim” diyerek MİT tırları tutunaklarını o dönem Karşı gazetesinde FETÖ’nün yasa dışı elde ettiği ses kayıtlarını yayınlayan Eren Erdem’e servis ettiğini söyledi. CHP’li Tezcan “2014 yılı Temmuz ayında basın toplantısı yaptım ve açıkladım. Eren Erdem gazeteci olarak belgeleri benden talep etti. Ben de kendisine verdim. Bunun çekinecek, korkulacak ya da saklı gizliymiş gibi anlatılıyor olmasını anlamış değilim. Bu iş bu kadar basittir” dedi.

BERBEROĞLU TEK DEĞİLMİŞ

Eren Erdem’in açtığı savaş, MİT tırları tutanaklarının nasıl yayıldığını deşifre ederken parti içinde dönen dolapları da ortaya çıkardı. Firari Can Dündar, Cumhuriyet gazetesinde yayınladığı MİT tırları belgelerini “solcu bir milletvekili”nden aldığını söylemiş, bütün deliller Enis Berberoğlu’na işaret etmişti. Belgelerin yayılmasının tek sorumlunun Enis Berberoğlu olduğu düşünülüyordu. Casusluk suçundan 25 yıl hapis cezası alan Berberoğlu’nun bu belgeleri FETÖ kaynaklarından temin ettiği tahmin ediliyordu. Erdem’in itirafları işin içinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Bülent Tezcan’ın bulunduğunu ortaya çıkardı.

Nitekim Eren Erdem, FETÖ’nün medya organlarına Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla gittiğini söyledi. Erdem Erdem “Ben Cumhuriyet Halk Partisi Medya Komisyonu üyesiyim. Herhangi bir gazeteye kafama göre gitmem. Benim her gideceğim gazetede bir talimat, partimin bir iradesi vardır. Zaman gazetesine de Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun verdiği talimatla (Enis) Berberoğlu ile birlikte gittik. ‘Kanaltürk’e, Bugün TV ve Zaman gazetesine gittim. Bunları partimin görevlendirmesi doğrultusunda yaptım” açıklamasında bulundu. Erdem, hakkında 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasınayol açan olayın detaylarını savcılıkta anlatacağını söyledi. Bunun üzerine savcılık harekete geçti ve soruşturma başlattı.

DİYET ÖDÜYORLAR

Partideki tartışmalar, hapiste bulunan Enis Berberoğlu’nun İstanbul İkinci Bölge birinci sıradan milletvekili adayı gösterilmesinin altında yatan sebebi de açığa çıkardı. CHP yönetimi, başını yaktığı Berberoğlu’nu diyet ödemek için milletvekili sırasına koydu. FETÖ’nün kaset kumpasıyla devrilen Eski Genel Başkan Deniz Baykal’ın da Antalya’dan birinci milletvekili adayı gösterilmesinin altında da aynı psikolojik sebeplerin yattığı değerlendiriliyor. Eren Erdem’in itirafçı olup CHP yönetiminin FETÖ ile kirli işlerini ortaya dökebileceği tahmin ediliyor.