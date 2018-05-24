Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, TGRT Haber’de yayınlanan Gündem Özel programında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın konuğu oldu. Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Akdağ, özetle şunları söyledi: ‘Cumhurbaşkanına oy veririm ama AK Parti’ye oy vermem’ söylentisi dolaşılıyor. Vatandaşın kafasında ve aklında olmayan ama bir şekilde pompalanan bu düşünce Türkiye için neticesi itibarıyla kötü olur. Vatandaşın Türkiye’de seçmen feraseti çok yüksektir. Cumhurbaşkanımızın birinci turda seçileceğini düşünüyorum.

İNCE YANLIŞ YAPIYOR

CHP’nin yöneticileri özgüvenlerini kaybetmiş. Ana muhalefet partisinin Genel Başkanı, Cumhurbaşkanlığı’na aday olamıyor. Çünkü seçilemeyeceğini biliyor. Muharrem İnce de büyük bir yanlış yapıyor. Bir umutla ‘ikinci tura kalırsam HDP’den oy alırım’ diye yapılan davranışlar... Aslında politik açıdan son derece yanlış.

SP DAVASINA İHANET EDİYOR

Saadet Partisi, Meclis’e birkaç milletvekili sokmak için kendi davasına ihanet ediyor. Gidip de CHP ve İYİ Parti’ye destek olmak doğru değil.

TEDBİRLER ALINIYOR

Sebebi ne olursa olsun dövizin yükselmesi ile ilgili olarak tedbirler alınmaya devam edilecek. Belli çevreler Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AK Parti’nin yükselişini çelmelemek istiyorlar. Biz bugün nasıl ki belli tedbirleri alıyorsak, 24 Haziran’dan sonra da devam edecek. Ekonomi’nin geleceği açısından istikrarlı bir dönemin önemi çok büyük. Yamalı bohça bir CHP, İP, Saadet Partisi’nin Türkiye için bir geleceği yok. Ekonomideki zorlukları aşmanın adresi Recep Tayyip Erdoğan’dır.

YÜZDE 90’I BİTTİ

Çocuklara uygulanan cinsel istismarla mücadele ile ilgili 2018 yılı eylem planını hazırladık. Sadece kanunun çıkması için maddeler kaldı. O kanun maddelerini de 24 Haziran’dan sonra hazırlamış olacağız. İşin yüzde 90’ı bitirmiş durumdayız.