Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Ağustos 2016 tarihinde “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ dur” diyerek verdiği karar Türkiye’nin terörle mücadelede bugün geldiği nokta için adeta bir milat... Soylu’nun bakanlık koltuğuna oturmasının ardından henüz bir kaç ay geçmeden terörle mücadelede büyük bir başarıya imza atıldı. Bugüne kadar hiç bir bakanın terörle mücadelede gösteremediği cesareti Soylu gösterdi. Türkiye’nin hem terör hem de uyuşturucuya karşı verdiği mücadeledeki başarısı gurur verici noktaya taşındı... Doğu ve Güneydoğu’da bir tek “huzur” kelimesinin hâkim olmasını sağladı. Bir zamanlar bölgede devletin girmekte zorlandığı kurtarılmış mahallere, ilçelere, köylere bizzat girip ’Biz buradayız teröristler nerede’ diye meydan okudu. Bölücü terör örgütünün bütün hain kadrosunun nerede olursa olsunlar başı ezilmeye başlandı. Ankara’da oturup talimat vermek yerine Soylu, bizzat işin başına geçti. Polisiyle, jandarmasıyla, askeriyle girilmedik nokta, gidilmedik yer bırakmadı. Kars, Ağrı, Diyarbakır, Bitlis, Muş, Batman, Bingöl, Tunceli, Şırnak, Siirt, Hakkâri, Mardin, Diyarbakır... Bu başarısından hiç bir zaman ödün vermeyen Soylu, mübarek ramazan ayında da aynı tempoyu sürdürüyor. Ramazanın ilk dört gününde iftarını Güneydoğu’da açan Soylu, bazen bir şehit ailesinin sofrasında bazen sınırın sıfır noktasındaki bir karakolda bazen de yıllarca PKK’nın baskısını çeken bölge halkıyla birlikte...

Önceki gün yine Soylu, Ankara Polis Kolej Müdürlüğünde şehit emniyet personeli aileleri onuruna düzenlenen iftar programının konuğu oldu. Soylu “Güçlüyüz, son 300 yılın en güçlü dönemindeyiz. Allahımıza hamdolsun ve gerileme dönemini bitirmiş, yükselme dönemine başlamış, Cumhuriyetiyle, demokrasisiyle, maneviyatıyla, medeniyetiyle, bütün dünyayı kucaklayan bir anlayış içerisindeyiz” dedi.