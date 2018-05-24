Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti'nin seçim kampanyaları sürecinde dinleteceği 'Vakit Türkiye Vaktidir' adlı şarkı kamuoyuyla paylaşıldı.

AK PARTİ'NİN İLK MİTİNGİ 26 MAYIS'TA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday ve seçim beyannamesi tanıtım toplantısının ardından ilk mitingini 26 Mayıs Cumartesi günü Erzurum'da yapacak.

31 İLDE VATANDAŞLARLA BULUŞACAK

Mitinglere 27 Mayıs Pazar günü Aydın ve Balıkesir'de devam etmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyası boyunca toplam 31 ilde vatandaşlarla bir araya gelecek.