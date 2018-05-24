Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 15 Temmuz sonrası gazi tanıtım kartlarında bir farklılık oluştuğunu belirterek, "Biz gazi kartlarında oluşan bu farklılığı gidermek için Aile Bakanlığı olarak çalıştık. Bu çalışmalarımızın neticesinde sizlerin kartlarını tek bir şekle kavuşturduk." dedi.

Kaya, bir otelde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca düzenlenen "Gazilerle İftar Buluşması"na katıldı.

Bakan Kaya, tarih boyunca vatan topraklarının hep zor bir coğrafya olduğunu belirterek, milletin yaşadığı bu zorluklara karşı hep direndiğini ve mücadele ettiğini hatırlattı.

Tarihin, aziz milletin mücadeleleriyle yazdığı nice destanlarla dolu olduğuna işaret eden Kaya, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Sakarya'da, Kıbrıs Harekatı'nda, bölücü terör örgütüyle mücadelede, Gabar'da, Tenyürek'te, Bestler Deresi'nde, 15 Temmuz'da sokak ve meydanlarda, El-Bab'da, Cerablus'ta, Afrin'de destanlar yazıldığını söyledi.

Bu destanların, milletin gazi bir neslin torunları olduğunun ispatı olduğunu dile getiren Kaya, bu zaferlerin ruhunda, aziz milletin "şehadet inancı" bulunduğunu kaydetti.

Kaya, Allah, vatan, ezan ve bayrak uğruna canını feda etmeyi göze alarak, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" diyebilmenin, bu aziz milletin en önemli hasleti olduğunu vurguladı.

Bu hasletin Anadolu insanının mayasında ve anaların duasında olduğuna dikkati çeken Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazilik de şehitlerimizle birlikte inancımızda kutsal kabul edilen iki makamdan bir tanesi. Sizler milletimizin asil kanında, ecdadımızın yüzlerce yıllık geçmişinde bulunan bu inançla, mermilerin, bombaların üzerine yürüdünüz. Asla tereddüt etmediniz. Ülkenize, bayrağınıza olan sadakatinizi hep yüreğinizde taşıdınız. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bu aziz millet, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz gazi bir millettir. Şehitlik ve gazilik unvanları, hiçbir maddi değerle, hiçbir 'dünyevi paye' ile ölçülemeyecek derecede büyük bir şeref kaynağıdır."

"Yanınızda olmaya devam edeceğiz"

Kaya, gazilerin temsil ettikleri değerlerin bilinciyle onurlu, ağırbaşlı duruşlarıyla, vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla yeni nesillere örnek olduğunu söyledi.

Millet adına şehit yakını ve gazilere destek vermeye ve her zaman yanlarında olmaya önem verdiklerini belirten Kaya, "Şehit yakınlarımız, gazilerimiz için ne yapsak yapalım çok az. Sizler bu aziz vatana sahip çıktınız. Biz bu şuurla hep yanınızda olduk, bundan sonra da yanınızda olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Bakan Kaya, şunları kaydetti:

"Sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Gazi kartları arasında 15 Temmuz sonrası bir farklılık oluşmuştu. Biz gazi kartlarında oluşan bu farklılığı gidermek için Aile Bakanlığı olarak çalıştık. Bu çalışmalarımızın neticesinde sizlerin kartlarını tek bir şekle kavuşturduk. Hepinizin kartları basılıyor. En kısa zamanda kartlarınızı size teslim etmiş olacağız. Artık bütün gazilerimizin kartında 'gazi', 'gazi yakını' şeklinde ayrı ayrı ibareler olacak inşallah. Şehitlerimizin yakınlarının kartında da 'şehit yakını' ibaresi yer alacak. Kartlarınız basıldıkça sizlere en yakın zamanda ulaştıracağız."