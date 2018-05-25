Meydana gelen trafik kazasında, Ak Parti İzmir İl Kadın Kolları Fatma Tilki'nin içinde bulunduğu araç İddiaya göre seyir halinde olan başka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar meydana geldi.
Olayın ardından kısa süre içinde olay yerine ulaşan 112 ambulansı ilk müdahaleyi yaptı Tilki ve yanında bulunanlar kazayı hafif sıyrıklarla atlattı, diğer araç sürücüsünün ise hafif yaralı olarak kazayı atlattığı öğrenildi.
AK Partili başkan trafik kazası geçirdi
25.05.2018 - 02:08 | Son Güncelleme: 25.05.2018 - 02:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Foça Aliağa Kavşağında bu akşam saat 23:00 sıralarında Aliağa da iftar programından dönen İl Başkan Yardımcısı kaza geçirdi.
Meydana gelen trafik kazasında, Ak Parti İzmir İl Kadın Kolları Fatma Tilki'nin içinde bulunduğu araç İddiaya göre seyir halinde olan başka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar meydana geldi.
Etiketler : kaza,trafik kazası,
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