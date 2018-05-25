Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

ANKARA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran seçimlerine yönelik hazırlıklarını sürdürürken, özellikle Doğu ve Güneydoğu’da güvenlik gerekçesiyle birleştirilecek sandıklar ve aynı binada oturan seçmenlerin farklı sandıklarda oy kullanabilmesine yönelik çalışma yapıyor.

24 Haziran seçimlerinde özellikle bölgedeki sandıkların güvenliğinin sağlanması için İçişleri Bakanlığı ve YSK koordineli bir çalışma yürütüyor. Edinilen bilgilere göre güvenlik gerekçesiyle aralarında, Van, Hakkâri, Şanlıurfa, Bitlis, Bingöl ve Tunceli’nin de olduğu 19 ilden sandık birleştirme talebi geldi. YSK bu talepleri yerinde görürse, sandıkların birleştirilmesine karar verecek. Ayrıca, oyların takibinin önlenmesi için sadece bölgede değil, Ankara, İstanbul gibi bazı büyükşehirlerde de aynı binada oturanların farklı sandıklarda oy kullanmasına yönelik hazırlık yapılıyor.



HDP’NİN ADAYLARI ‘TEMİZ’ ÇIKMADI

Bu arada, 30 Mayıs’ta kesinleştirilecek milletvekili aday listelerine ilişkin YSK’nın incelemesi sürüyor. Edinilen bilgilere göre, SP’nin verdiği aday listelerinin yarısına yakının boş olduğu, HDP’de ise çok sayıda adayın ‘Milletvekili olma yeterliliğine sahip olmadığı’ belirlendi. YSK yetkilileri, HDP’nin bildirdiği listede yer alan adaylardan ‘Memnu haklardan yoksun’ olanların bulunduğunu, bunun da milletvekili seçilme yeterliliğine aykırı olduğunu dile getirdi. Her iki parti de YSK’nın tespit ettiği bu eksiklikleri gidermezse, eksikliklerin olduğu illerde seçime giremeyecek. Diğer partilerin adayları ile ilgili eksiklikler ise genellikle askerlik belgesi, nüfus kaydı ve diploma şeklinde sıralanıyor. Milletvekili adaylarına ilişkin kesin liste YSK tarafından 30 Mayıs’ta yayınlanacak.