Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında 1 Ocak -23 Mayıs 2018 tarihleri arasında toplam 63 operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, bu operasyonlarda 374 kişinin tutuklandığını ve 968 şüphelinin de gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlık, 2017 yılının aynı dönemine göre operasyon sayısında yüzde 125, tutuklanan şüpheli sayısında ise yüzde 209 oranında bir artış yaşandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, “2018 yılında yürütülen başarılı operasyonlar sayesinde İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki suç örgütlerinin liderler kadroları da bir bir yakalandı” diyerek, açıklamaya şu şekilde devam etti:

ÇAKICI'NIN 57 ADAMI YAKALANDI

“Alaattin Çakıcı liderliğindeki suç örgütüne yönelik İstanbul ve Antalya illerinde gerçekleştirilen operasyonda 57 şüpheli yakalanmıştır.



